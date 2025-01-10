في عيد ميلاد الديفا، 46 ألبوم و500 أغنية خلال مسيرة سميرة سعيد

تحتفل الديفا سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ 67، حيث إنها ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1958 وغنت للمرة الأولى في سن الثامنة من عمرها وتعد من أكثر المطربات المغربيات انتشارا في الوطن العربي.

عيد ميلاد سميرة سعيد

بدأت الفنانة سميرة سعيد الفناء وهي لا تزال في الثامنة من عمرها، وذلك حينما شاركت في برنامج للمواهب بالتليفزيون المغربي وبالتحديد مع الملحن عبد النبي الجيراري الذي يعتبر المكتشف الحقيقي لموهبة سميرة سعيد، وفي العام التالي أصدرت سميرة أول أغنية لها والتي حملت عنوان شكونا لأحبابنا، وعام ١٩٧٠ صدر أول ألبوم لها والذي حمل اسم لقاء، وبالرغم من شهرتها المبكرة ونجاحها اللافت استكملت سميرة سعيد دراستها حيث تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية في المغرب.

وقدمت الديفا سميرة سعيد خلال مسيرتها الفنية الكبيرة 46 ألبوما وغنت أكثر من 500 أغنية مختلفة، وفي عام 1971 أطلقت سميرة سعيدة أسطوانتها الشهيرة لقاء وكانت نقطة تحول في حياتها ذلك الوقت وازدادت شهرتها بشكل أوسع خارج وطنها، وفي عام 1977 قدمت الديفا أسطوانتها المصرية الأولى وتضمن أغنيتين الأولي الحب اللي أنا عايشاه، الدنيا كدة وهما من ألحان الموسيقار محمد سلطان، بالإضافة إلى أنها غنت 6 أغاني من ألحان الموسيقار محمد الموجي وتعاونت أيضا مع الموسيقار حلمي بكر.

وتزوجت الفنانة سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا لمدة تقارب من 4 سنوات ولكن انتهت زيجتهما بالانفصال، وبعد قضاء عدتها تزوجت من مصطفى النابلسي وهو والد ابنها شادي وبالتحديد بعد انتهاء العدة بشهر، ولكن الزيجة أيضا انتهت بالانفصال بعد 4 سنوات، ويعتبر شادي هو كل الحياة بالنسبة إلى والدته النجمة سميرة سعيد.

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