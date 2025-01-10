بـ نيولوك شبابي.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة سميرة سعيد، بعيد ميلادها على طريقتها، في الساعات الماضية.

ونشرت “سميرة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا وهي تظهر في شكل شبابي وعلقت بقولها:"اليوم، عام جديد يُضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى، العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة".



وتابعت:"شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي، لمن أحاطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل"

ولدت سميرة سعيد في 10 يناير 1958، وحققت نجاحات غير مسبوقة بأدائها المميز وصوتها العذب الذي استطاع أن يجذب قلوب الملايين من عشاق الفن في كل مكان لتصبح واحدة من أبرز وأهم أيقونات الغناء في العالم العربي.

تألق سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير

وظهرت الديفا في الصور بإطلالة مميزة باللون البني، واتسمت إطلالتها بالبساطة والأناقة في الوقت ذاته، وتلقت سميرة تعليقات إيجابية على صورها من قبل محبيها.

سميرة سعيد تُحيي أرشيفها الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي

وكانت سميرة سعيد قد بدأت مؤخرًا خطوة جديدة ومبتكرة في الترويج لأعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، حيث لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة، بطريقة حديثة.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

وتعمل سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على "يوتيوب" بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية.



ويُذكر أن فريق عملها يعمل على تحسين جودة الصوت، والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى "كليبات، ألبومات، حفلات" بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات فى الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.

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