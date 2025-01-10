16 رسالة رئاسية حاسمة من الأكاديمية العسكرية المصرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية صلاة الفجر، أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

كما أجاب الرئيس السيسي عن أسئلة الطلبة، وجاء أبرز رسائل الرئيس في هذا اللقاء:

1- وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة

2- المشاريع القومية ساهمت في خفض معدل البطالة

3 - نعمل على زيادة المياه المحددة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي

4- - صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري

5 - نجحنا في المرحلة الأولي لبناء قدرات للدولة للانطلاق نحو مستقبل أفضل خلال الـ10 سنوات الماضية



6 - ضاعفنا عدد الجامعات في مصر خلال الـ10 سنوات

7 - لدينا شركات مصرية كثيرة تعمل في مجالات متعددة وموجودة وجود في بعض الدول

8 - الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت من السابع من أكتوبر 2023

9- أحداث 2011 و2012 و2013 لها أثر وتكلفة

10- حققنا نجاحا في مجال الطاقة وتباع أنبوبة البوتجاز بأقل من نصف ثمنها

11 - كان لدينا أزمة قبل عام 2014 في محطات إنتاج الكهرباء ولكن تضاعفت إنتاج الكهرباء

12 - أنبوبة البوتجاز ثمنها 325 – 340 جنيها ويتم بيعها بـ 150 جنيها وذلك بأقل من نص ثمنها..حوالي 300 مليون أنبوبة في السنة

13 - - تكلفة تطوير قطاع النقل بلغت 2 تريليون جنيه

14 - - الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر وأموال سائلة من قناة السويس خلال الـ 11 شهرا الماضية

15 - الحاجة للدولار تؤثر على الأوضاع الاقتصادية

16- لدينا 9 ملايين ضيف منهم مليون ونصف مليون سوري

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