تقارير عالمية تكشف إمكانية عودة ميسي إلى أوروبا بنهاية الموسم

كشفت تقارير عالمية عن احتمالية عودة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلى اللعب في قارة أوروبا، خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد موافقة ناديه.



وأوضحت صحيفة ماركا في تقريرها اليوم الجمعة، أن عرض نادي إنتر ميامي لميسي سيكون هو خيار اللعب خلال الأشهر الأولى من العام القادم مع أحد الأندية الأوروبية.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي حتى لا يفقد النجم الأرجنتيني إيقاعه بسبب تقويم الدوري الأمريكي، حيث سيكون ميسي مع منتخب بلاده للدفاع عن اللقب في كأس العالم 2026.

كما تسعى إدارة نادي إنتر ميامي إلى تجديد عقد ميسي، خلال الفترة المُقبلة، مع وجود خيار يسمح له للعب في أوروبا مجددًا خلال الأشهر الأخيرة من 2025 وبداية 2026.

وأكدت أن ليونيل ميسي قد يعيش ما عاشه تيري هنري نجم آرسنال السابق، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان ومانشستر يونايتد سابقًا، إذ أن النجم الفرنسي تمت اعارته لـ آرسنال شهرين، فيما تمت إعارة النجم السويدي لمدة كذلك إلى ميلان.

الجدير بالذكر أن كلها حدثت عندما كانوا يلعبون في أمريكا وهذا قد يحدث مع ليونيل ميسي ويعود إلى أوروبا مجددًا.

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