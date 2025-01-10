الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

الكشف على 1270 مواطنا ضمن قافلة طبية في دمياط

قافلة طبية بدمياط..
قافلة طبية بدمياط.. ڤيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية، والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تلقى "المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم إطلاقها يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، ضمن خطة شهر يناير الجارى، بقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور.

قافلة طبية مجانية بدمياط
قافلة طبية مجانية بدمياط

و أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ١٠عيادات تخصصية  متنقلة تردد عليها ١٢٧٠ مواطنا  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٤ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة، 

 هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٥١ حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن " وكذلك فحص ٣٧ حالة بالأشعة و١٣ حالة أخرى بالسونار وإجراء ٣١٤ تحليلا بمعمل الدم و٢٢ تحليل بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ٩٣ مواطنا..

 

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

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الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الصحة والسكان المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدمات الكشف والعلاج علاج على نفقة الدولة فارسكور محافظ دمياط مركز فارسكور

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