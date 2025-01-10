السيسي: لدينا شركات مصرية كثيرة تعمل في مجالات متعددة وموجودة في بعض الدول

قال الرئيس السيسي: أصبح لدينا شركات مصرية كثيرة تعمل في مجالات متعددة، مشيرا إلى وجود عدد من الشركات المصرية في مختلف الدول.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

كما تابع الرئيس السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

كما تابع الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة.

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