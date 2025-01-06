الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

انطلقت من الجزائر أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية نحو كندا وأوروبا، في إطار اتفاق بين الخطوط الجوية الجزائرية للشحن، ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

والاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 يناير الجاري تهدف إلى دعم الصادرات الجزائرية من خلال تقديم تخفيض بنسبة 50% على تكاليف شحن السلع للمصدرين بعد ما كانت 100%.

أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية نحو كندا وأوروبا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الجزائرية.

حيث تعد هذه العملية خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية، وتوفير فرص أكبر للمصدرين للاستفادة من التسهيلات المقدمة لزيادة قدرتهم التنافسية على المستوى العالمي، وفق ما أفاد موقع "أوراس" الجزائري.

وقرار التصدير للمواد الغذائية من شأنه تعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الأسوق الدولية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق منصة رقمية جديدة تسهل إجراءات التصدير نحو الخارج.

انطلاق أول عملية تصدير للمواد الغذائية باتجاه مونتريال

وأوضح سمير دراجي، المكلف بتسيير المديرية العامة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن هذا النظام الرقمي يعد نقلة نوعية في تسهيل المعاملات للمتعاملين الاقتصاديين.

وأشار إلى أن "كل العمليات أصبحت مرقمنة ضمن منصة رقمية، مما يتيح للمصدرين تفادي التنقل إلى الوزارة خاصة لمن يقطنون في مناطق بعيدة".

من جانبه، أكد رضوان عوف المدير العام للجوية الجزائرية للشحن، عن انطلاق أول عملية تصدير للمواد الغذائية باتجاه مونتريال، كندا.

وأوضح أن هذه العملية شملت تصدير 4 أطنان من الخضر والفواكه الجزائرية.

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