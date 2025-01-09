الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

مصرع وإصابة 22 شخصا بسبب العواصف الثلجية في فرنسا

عواصف ثلجية في فرنسا،
عواصف ثلجية في فرنسا، فيتو

أعلنت السلطات الفرنسية، مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين، بسبب موجة البرد التي جلبت معها الثلوج والجليد في شمال البلاد.

مصرع شخصين جراء العواصف الثلجية في فرنسا 

وقالت السلطات الفرنسية في بيان اليوم الخميس: "إن أحد المتوفين انزلق على رصيف واصطدمت رأسه به بعنف، وعثر على الشخص الآخر متوفيا في بلدة فالنسيان".

 

وأوضحت السلطات الفرنسية في بيانها أنه تم استدعاء خدمات الإنقاذ لمواجهة الحوادث المرورية وسقوط الأشخاص في الثلوج والجليد، وأيضا الفيضانات وحالات الطوارئ الأخرى.

وضرب الطقس الجليدي المنطقة (شمال فرنسا) لأول مرة أمس الأربعاء.

انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في فرنسا 

والشهر الماضي، انقطعت إمدادات الكهرباء عن نحو 18 ألف منزل في فرنسا، لا سيما في النورماندي وباي دو لا لوار، بعد مرور العاصفة كايتانو.

ويرجع سبب  انقطاع الكهرباء عن المنازل، إلى الرياح العنيفة وتساقط الثلوج، التي عطلت أيضًا حركة القطارات والمطارات، وتوقف نشاط المتاجر.

 

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فرنسا العواصف الثلجية في فرنسا الجليد القطارات الفيضانات

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