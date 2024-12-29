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ثقافة وفنون

تنوعت بين الكوميدي والسياسي والرعب، 27 فيلما شارك فيهم الراحل أحمد عدوية

أحمد عدوية، فيتو
أحمد عدوية، فيتو

غيب الموت، قبل قليل، المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية عن عمر ناهز الـ79 عاما.

 

ومضات من حياة عدوية

وعدوية من مواليد محافظة المنيا، كان والده تاجر ماشية وكان ترتيبه في الأسرة قبل الأخير وكان له 14 أخا وأختا.

دخل الوسط الفني عام 1969 من قلب شارع محمد علي في مقهى الآلاتية، ومن بعدها كان يغني في الأفراح والحفلات بدأت شهرته فى عام 1972 من خلال حفل عيد زواج المطربة (شريفة فاضل)..

ومن أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، حبة فوق، سيب وأنا أسيب)، استعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية.. تعرض لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته مؤخرا وبدأ يظهر تدريجيا فقدم أغنيته الناس الرايقة مع المطرب اللبناني رامي عياش والتي لاقت نجاحًا واستحسانًا كبيرًا.

 وبرغم ابتعاد عدوية عن الغناء تماما منذ بدايات التسعينات بسبب الحادث الذي تعرض له، إلا أنه ظل على رأس كبار الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي حتى رحيله مساء اليوم الأحد.

و شارك عدوية في أكثر من 27 فيلما  خطف بها القلوب والأنظار ومن أبرز تلك الأعمال:

نص دسته مجانين (1991)
الصعلوك والهوانم (1991)
فتوة درب العسال (1985)
يا رب ولد (1984)
كله تمام (1984)
ممنوع للطلبة (1984)
مطلوب حيا او ميتا (1984)
شاطئ الحظ (1983)
المتسول (1983).... عبده كفتة
مملكة الهلوسة (1983)
حسن بيه الغلبان (1982)
السلخانه (1982)


مخيمر دايما جاهز (1982)
العسكرى شبراوى (1982)
راجل فى سجن النسا (1982)
رحلة الرعب (1981)
انياب (1981).... دراكولا
سطوحي فوق الشجرة (1980)
شعبان تحت الصفر (1980)
البنات عايزه ايه (1980)
الفاتنة والصعلوك (1976)
نبتدى منين الحكايه (1976)
ما حسبشى حسابه

 

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