ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن حكم صيام يومي الإثنين والخميس في شهر رجب.

حكم صيام يومي الإثنين والخميس في شهر رجب

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'اسأل المفتي' على قناة صدى البلد: إن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد يوم الإثنين، ومن ثم فإن صيام يومي الإثنين والخميس يعتبر من السنن النبوية ومن أفعال الصالحين، ولا يوجد فيه أي إثم.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الصيام في شهر رجب يعد من الأعمال المستحبة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ويجب على المسلمين الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

مفتي الجمهورية يوضح فضائل شهر رجب

وأوضح أن لشهر رجب فضائل عظيمة، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هذا الشهر، مؤكدًا أنه يوجد نهر في الجنة يسمى 'رجب'، فمن صام يومًا في هذا الشهر، كان من حق على الله أن يُسقى من هذا النهر.

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