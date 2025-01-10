داست بنزين بدل الفرامل، قانوني يوضح مصير سيدة اقتحمت بسيارتها صيدلية بالسويس

بعد إلقاء القبض على سيدة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بسبب اقتحام سيارتها لإحدى الصيدليات بـ السويس، وإحداث تلفيات بها، يوضح الدكتور محمود سيد أحمد الحسيني، المحامي، الإجراءات القانونية التي تواجه السيدة وسيارتها.

اقتحام سيارة سيدة لصيدلية بالسويس

وقال الدكتور محمود سيد احمد الحسيني، المحامي: إننا أمام واقعة إتلاف غير عمدية وخطأ غير مقصود، ونتج عن الحادث تحطم زجاج الواجهة الأمامية للصيدلية، لكن لحسن الحظ، لم تقع أي إصابات سواء بين المارة أو داخل الصيدلية.

وأضاف: إن تلك الواقعة من الجرائم التي يجوز فيها إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، حيث أضاف المشرع لقانون الإجراءات الجنائية نص المادة 18 مكرر أ، والتي أجاز فيها للمجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، في بعض الجنح والمخالفات التي نصت عليها علي سبيل الحصر في المادة 18 مكرر أ م 378 بند 6 , 7 , 9 من قانون العقوبات بشأن إتلاف منقولات الغير نتيجة للإهمال.



وأوضح، إنه بعد إثبات الصلح أمام النيابة العامة تصدر النيابة قرارها بحفظ أوراق القضية للصلح مع المتهم إذا لم تكن أجرت اية تحقيقات، أما إذا أجرت أي تحقيق فإنها تصدر قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى القضائية للإقرار بالصلح، أو بمجرد إثبات الصلح أمام المحكمة المختصة تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوي الجنائية صلحا، حتي لو كانت تلك الدعوى مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.



وتابع: إنه إذا جرى الصلح بين الطرفين، وتم الاتفاق على إصلاح التلفيات، دون اللجوء إلى تصعيد الموقف. فلا جدوى من القبض علي المتهمة لعدم تحرير محضر بالواقعة، وستقوم النيابة العامة بإخلاء سبيلها مع الأخذ في الاعتبار والتنبيه علي المتهمة بعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، والتى تعاقب وفق قانون المرور الجديد في مادته رقم 76 المخالفين بالحبس وغرامة.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات بالسويس وإحداث تلفيات بها.

سيدة تقود سيارة وتقتحم صيدلية بعد فشلها فى ركن السيارة

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اقتحام سيارة قيادة "إحدى السيدات" لصيدلية بالسويس وإحداث تلفيات بها.

اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات بالسويس

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها (مقيمة بمنطقة الملاحة بالسويس) وتبين أنه حال قيامها بركن سيارتها أمام الصيدلية اختلت عجلة القيادة نتيجة ضغطها على دواسة البنزين بدلًا من الفرامل، مما أدى إلى إصطدام مقدمة السيارة بزجاج الصيدلية وكسره دون حدوث ثمة إصابات وتم الصلح بينها وبين مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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