الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يحيى ذكرى وفاة حماده إمام

حماده إمام، فيتو
حماده إمام، فيتو

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك على احياء ذكرى وفاة حماده أمام نجم الأبيض السابق. 

وفى مثل هذا اليوم 9 يناير من عام 2016، رحل عن عالمنا حمادة إمام، والد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ومعشوق الجماهير البيضاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة للراحل حمادة إمام وعلقت:" 

يوافق اليوم ذكرى وفاة أحد أساطير الكرة المصرية ونادي الزمالك.  

ستبقى في قلوبنا ولن ننساك أبدًا 

ومن ناحية أخرى تأهل الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره أبوقير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. 

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في مباراة ستقام يوم الجمعة 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساءً.

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

تشكيل الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو.

تشكيل أبوقير للأسمدة ضد الزمالك

حراسة المرمى: السيد الصاوي.

خط الدفاع: أحمد عادل  – محمود علاء – محمد أحمد – محمد علاء.

خط الوسط: يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع.

خط الهجوم: هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط.

وتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

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