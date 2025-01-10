الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

انهيار جزئي لمنزل فى العياط دون إصابات

انهيار منزل،فيتو
انهيار منزل،فيتو

وقع انهيار جزئى في منزل بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع خسائر بشرية.

انهيار جزئى فى منزل بالعياط 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع انهيار جزئي لمنزل بدائرة مركز شرطة العياط، وتم فرض كردون أمني بموقع انهيار العقار.

وبالفحص تبين انهيار غرفتين بالطابق الأول وأخلت القوات مالك المنزل وزوجته وأبنائه الخمسة من الداخل.

ويقوم رجال المباحث بسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ فحص العقار لبيان سلامته.

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