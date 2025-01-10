الجمعة 10 يناير 2025
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صحة ومرأة

هل حقنة الظهر للتخدير النصفي تصيب بالشلل؟

حقنة الظهر
حقنة الظهر

تتخوف الكثير من السيدات من حقنة التخدير التى تؤخذ في الظهر قبل الولادة، خوفا من أن تسبب مضاعفات خطيرة تصل للشلل.

أضرار حقنة الظهر 

وأكدت وزارة الصحة ان حقنة الظهر للبنج النصفي لا تسبب مشاكل في الظهر أو تصيب بالشلل.

مزايا البنج النصفي 

أوضحت وزارة الصحة أن البنج النصفي أكثر أمانا للأم والمولود، لأن التخدير الكلى يتسبب أن تكون الأم نائمة وتستغرق وقتا حتى تستفيق، بينما الأم التى تحصل على حقنة التخدير النصفي، يمكنها أن تحتضن المولود فور الولادة مباشرة. 

من جانبه وجه الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان نصائح للسيدة الحامل حتى تعود لحياتها الطبيعية بعد الولادة، مشيرا إلى أن الولادة الطبيعية تساعد السيدة على العودة لممارسة حياتها بعد الولادة مباشرة، بينما الولادة القيصرية تحتاج إلى من يخدمها ويساعدها لفترة بسبب جرح الولادة.

نصائح للسيدة الحامل لممارسة حياتها بعد الولادة

ونصح استاذ أمراض النساء السيدات بأهمية الحركة المستمرة بعد الولادة حتى تحمي السيدة من اكتئاب ما بعد الولادة، كما يمكن بعد مرور 40 يوم ممارسة الرياضة لتحسين الحالة النفسية لها وكذلك فقدان الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل.

وكشف الدكتور عمرو حسن عن أهم  التحاليل الطبية التي تجريها السيدة خلال رحلة الحمل.

تحاليل ضرورية للسيدة الحامل خلال فترة الحمل 

وأضاف أن هذه التحاليل تجري عدة مرات خلال فترة الحمل منها في أول زيارة للطبيب يطلب من الحامل تحليل rh  و٨٥% من السيدات تكون النتيجة موجب حال اذا كانت النتيجة  سالب يجب معرفة تحليل  RH الزوج وإذا كان موجب يجب علي الحامل الحصول على حقنة anti Rh بعد الولادة لمنع وجود تشوهات للأجنة.

وتتضمن باقي التحاليل منها تحليل سكر عشوائي وتحليل بول كامل للكشف عن اى خلايا صديدية وأملاح وتحاليل الغدة الدرقية  وتحليل وظائف كبد وكلي وصورة دم كاملة. 

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وتابع حديثه أنه في الشهر السابع يتم إعادة تحليل صورة الدم الكاملة للتأكد من عدم وجود انيميا وتحليل سكر لأنه يمكن أن يظهر سكر حمل خلال شهور الحمل حتى لو السيدة غير مصابة بالسكر بجانب تحاليل ما قبل الولادة منها صورة دم كاملة وسيولة دم.

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مضاعفات خطيرة وزارة الصحة أضرار حقنة الظهر اكتئاب ما بعد الولادة الدكتور عمرو حسن الغدة الدرقية امراض النساء والتوليد الولادة القيصرية كلية الطب جامعة القاهرة

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