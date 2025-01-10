قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، مقتل 3 أشخاص وتسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق.

وقال الدفاع المدني إن الحادث أدى إلى وفاة 3 نساء وإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة إلى جانب إغماءات.

وأوضح أن الحادث جرى بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث التدافع وجموع المصلين داخل المسجد وهم يحاولن إجلاء المصابين.

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