الخميس 21 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

سميرة سعيد تحيي أرشيفها الفني عن طريق الذكاء الاصطناعي

الفنانة سميرة سعيد،
الفنانة سميرة سعيد، فيتو

 بدأت سميرة سعيد خطوة جديدة، ومبتكرة في الترويج لأعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، حيث لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة، بطريقة حديثة. 

 

سميرة سعيد 

 وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

وتعمل الفنانة سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على "يوتيوب" بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية. 


ويُذكر أن فريق عملها يعمل على تحسين جودة الصوت، والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى "كليبات، ألبومات، حفلات" بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات فى الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.

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سميرة سعيد الفنانة سميرة سعيد المخرج نضال هاني يوتيوب

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