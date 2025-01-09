بحضور 4 رؤساء أمريكيين و3 آلاف شخص، تفاصيل جنازة جيمي كارتر في واشنطن (فيديو)

أقامت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر لتتوج بذلك تكريما استمر أياما عدة.

جنازة وطنية لجيمي كارتر

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس جو بايدن سيلقي كلمة تأبينية في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن وهي كنيسة أسقفية أقيمت فيها لدوايت أيزنهاور، ورونالد رجن، وجورج بوش الأب.

وستختتم هذه الجنازة فترة حداد دامت أسبوعا ألقى الأمريكيون خلالها النظرة الأخيرة على نعش كارتر الذي غطي بالعلم الأمريكي تكريما للرئيس التاسع والثلاثين الذي توفي في 29 ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام.

4 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة كارتر

وكان جيمي كارتر رئيسا لولاية واحدة بين العامين 1977 و1981، قد طلب من جو بايدن إلقاء خطاب التأبين حسبما كشف الرئيس في مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" نشرت الأربعاء وأن الرجلين كانا صديقين منذ فترة طويلة والتقيا لآخر مرة في العام 2021.

وأشاد جو بايدن بكارتر قائلا إنه كان رجلا مستقيما، وأضاف وهو يشير إلى رأسه "لم يكن كارتر يرى العالم من خلال عقله".

وإلى جانب نحو ثلاثة آلاف شخص، سيحضر الجنازة جميع رؤساء الولايات المتحدة الأربعة الآخرين الأحياء، بيل كلينتون ودونالد ترامب وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

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