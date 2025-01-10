الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

انتهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات منتصف العام الدراسي في الدقهلية

مدارس الدقهلية، فيتو
مدارس الدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انتهاء الاستعدادات اللازمة؛ لاستقبال 962669 طالبا وطالبة في 2417 مدرسة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي تنطلق غدا السبت 11 يناير للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

انتهاء الاستعدادات بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لاستقبال 962669 طالبا

وأكد "مرزوق" توفير كل سبل الراحة للطلبة وتهيئة المناخ المناسب لتركيز الطلاب وتوفير الرعاية الصحية لهم أثناء تأدية الامتحانات، وضمان الشفافية والنزاهة داخل اللجان ومنع كل صور الغش، ومتابعة سير الامتحانات أولا بأول، والاستجابة الفوريه لأية طوارئ، مشددا على ضرورة إلتزام الطلاب بالتعليمات وقواعد أداء الامتحانات، مشددًا على المتابعة اليومية لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات.

تفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة

كما أوضح محافظ الدقهلية، استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الإخطارات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح وتفوق.

تجهيز 2417 مدرسة لاستقبال 962669 طالبًا وطالبة

من جهته أعلن الدكتور أشرف العربي، مدير مديرية تعليم الدقهلية، عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة لاستقبال 962669 طالبًا وطالبة في صفوف النقل بمراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي بنطاق المحافظة، وأوضح أن 1307 مدارس تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، وتستقبل 898 مدرسة 251429 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و212 مدرسة 139383 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية.

منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين

وأشار إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بالتوجيهات الصادرة، بالتواجد خلال الإمتحانات، والتأكد من وصول أوراق الإجابة وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، مع منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، والتصدي لحالات الغش لضمان انتظام الامتحانات.

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