الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي: يجب أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد تجاه ما تشهده المنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية أنه يجب أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعى والاستعداد تجاه ما تشهده المنطقة.

ورحب الرئيس السيسي بالدفعة الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

وتفقد الرئيس السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

وتابع الرئيس السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات، حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها. 

كما تابع الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة. 

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