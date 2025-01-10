الجمعة 10 يناير 2025
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رياضة

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

مؤتمر جروس
مؤتمر جروس

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة والنصف ظهر غد السبت، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق بلاك بولز بطل موزمبيق في الثانية عشرة ظهرًا باستاد القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاك بولز 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت في كأس مصر يوم أمس. 

الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، أمس الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في دور الـ16. 

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

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