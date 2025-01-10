الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

وفاة طالب متأثرا بجراحه بعد طعنة على يد زميله بالشرقية

المجنى عليه،فيتو
المجنى عليه،فيتو

جريمة قتل بشعة شهدها أحد المعاهد الخاصة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية حيث أقدم طالب على طعن زميله داخل حرم المعهد بآلة حادة وجرى نقله للمستشفى لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه بعد ساعات من وصوله متأثرا بجراحه الخطيرة.

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جريمة هزت العاشر من رمضان.. مقتل طالب داخل أحد المعاهد الخاصة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من أحد المستشفيات الخاصة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان باستقبال الشاب"خالد.م" 19 عاما طالب بالفرقة الأولى بأحد المعاهد الخاصة ومقيم بنطاق العاشر من رمضان (مصابا بجرح نافذ بالرئة)، وتم إجراء عملية جراحية لكنه توفى بعدها بساعات متأثرا بجراحه الخطيرة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله ويدعى "أحمد. م.ف" 20 عاما طالب بالمعهد والذي طعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

تحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى

جرى التحفظ على جثمان المتوفي بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأمرت بضبط المتهم الهارب  والسلاح المستخدم في الجريمة.

المجنى عليه،فيتو
المجنى عليه،فيتو

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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