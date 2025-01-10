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المتحف المصري بالتحرير يكشف مراحل تحنيط الحيوانات عند المصري القديم

الحيوانات المحنطة
الحيوانات المحنطة
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يعرض المتحف المصري بالتحرير العديد من مومياوات الحيوانات بالمتحف المصري في قاعة مومياوات الحيوانات رقم 53 بالدور العلوي.

مراحل تحنيط الحيوانات عندي المصري القديم

وقام المصريون القدماء بتحنيط الحيوانات كما قاموا بتحنيط البشر، وهناك أربعة أنواع مختلفة من مومياوات الحيوانات، حيث عثر علي العديد من الحيوانات الصغيرة التي دفنت مع أصحابها - الحيوانات المحنطة التي وضعت كاملة أو مقطوعة في القبر كرمز لإطعام المتوفى في حياته الأبدية - الحيوانات المقدسة - الحيوانات المقدمة كعهود.

وجاء تحنيط مومياوات الحيوانات بنفس طريقة تحنيط المومياوات البشرية مع تعديلات طفيفة.

خطوات تحنيط الحيوانات الأليفة

وتعتمد التحنيط بشكل رئيسي على تجفيف الجسم لمنع انتشار البكتيريا التي تؤدي إلى التعفن، وكانت الطريقة المعتادة لدى المصريين القدماء في إفراغ الجسم من أحشائه عن طريق عمل شق على جانبه الأيسر أو على طول بطنه. بشكل عام المحنط تخلص من الأحشاء بعد إخراجها من جسم الحيوان، على عكس ما حدث في حالة تحنيط البشر، الذي تم تحنيط أحشائه أيضا بعد إخراجه من الجسم ثم وضعه في مرطبان كانوبي.

وهناك استثناء من هذه القاعدة حيث إن أحشاء الطيور عادت إلى الجسم بعد جفافها ووضعت أحشاء ثور ممفيس المقدس في مرطبانات كانوبية مثل البشر استغرقت عملية التجفيف هذه أربعين يومًا، وبعد الانتهاء من التحنيط فقد استغرق سبعين يوما من المرجح أن هذه الفترة كانت مختلفة في حالة الحيوانات الصغيرة، وبعد التجفيف تم تدليك الحيوان بزيوت مختلفة لاستعادة مرونة أعضائه قبل لففه بالكتان وتحضيره للدفن.

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