الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يفتتح معرض عطور مصر القديمة

معرض العطور بالمتحف
معرض العطور بالمتحف المصري بالتحرير

 نظم المتحف المصري بالتحرير معرضا مؤقتا تحت عنوان "عطور مصر القديمة عبر العصور"عن صناعة العطور قديمًا، بالتعاون مع جامعة بول ڤاليري مونبليه 3 في فرنسا والمعمل المتميز لابكس أرشيمد ومؤسسة اللغة الهيروغليفية هيرولكسيك.

 

معرض عطور مصر القديمة  بالمتحف المصري بالتحرير

 يهدف المعرض إلى إلقاء الضوء على صناعة العطور في مصر القديمة واستخداماتها وتركيباتها المختلفة والطقوس المرتبطة بها من خلال عرض مجموعة من القطع الأثرية المرتبطة بالعطور والتي تم اختيارها من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف القبطي بمصر القديمة. 


يحتوي المعرض على مجموعة من القطع الأثرية التي لها علاقة بالعطور في مصر القديمة وعلى رأسها تماثيل لكل من الملكة حتشبسوت والإله آمون رع ومناظر الرحلة التي أرسلتها حتشبسوت لبلاد بونت لإحضار المنتجات التي يصنع منها العطور مثل المُر واللبان، هذا فضلا عن مجموعة من الزهور الأثرية المجففة من الدولة الحديثة، والأواني التي كانت تحفظ بداخلها العطور وكذلك المخطوطات التي بها وصفات تحضير العطور.

 

قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار

 وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المعرض يتيح لزائريه الفرصة للتعرف على أحد أهم الصناعات في مصر القديمة وهي العطور، معربًا عن كامل تقديره لمجهود الجانب الفرنسي لإقامة هذا المعرض وخروجه بالشكل اللائق، مثمنا على التعاون الكبير بين مصر وفرنسا في مجال العمل الأثري بشكل عام. 

ومن جانبه قال الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المعرض سوف يستمر لمدة ثلاثة أشهر وإنه يتيح إلى جانب عرض القطع الأثرية، تقنية الواقع الافتراضي والتي تمكن الزائر من معايشة التجربة المتحفية ومشاهدة استخدامات العطور في الحياة اليومية، والشعائر والطقوس الدينية من خلال عملية التحنيط، وأيضًا الاستخدامات السياسية لصناعة العطور.

 

تركيب بعض العطور المصرية القديمة

 وأضاف أنه تم تركيب بعض العطور المصرية القديمة طبقا لما جاء بالبرديات الأثرية تحت إشراف قسم الترميم بالمتحف، وعرضها لزوار المعرض، الأمر الذي أتاح لهم استنشاقها والتعرف على العطور المصرية القديمة على أرض الواقع. 

افتتح المعرض كل من مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالقاهرة، والدكتورة حنان جابر الباحثة في علم المصريات بجامعة مونبلييه، وبحضور  الدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريوهات العرض المتحفي، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير لشئون العرض المتحفي، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل ورئيس أيكوم مصر، والدكتور فريدريك سارفجان استاذ ورئيس قسم المصريات بجامعة مونبليه بفرنسا، الدكتور عباس زواش مدير الدراسات بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من أساتذة الآثار وعلوم المتاحف بالجامعات المصرية والفرنسية، ومديري المعاهد الأجنبية المهتمة بالآثار فى مصر، ولفيف من أمناء المتاحف والعاملين بالحقل الأثري. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري المتحف المصري بالتحرير صناعة العطور اللغة الهيروغليفية متحف الفن الإسلامي باب الخلق المتحف القبطي المتحف القبطي بمصر القديمة

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يعرض مراحل ظهور وانتشار تماثيل الأوشبتي

في ذكرى افتتاحه 122، تعرف على قصة اختيار تصميم المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير يعرض صورًا نادرة لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا للملك خوفو

الأكثر قراءة

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

مواطن يتبرع بفيلا وفدان أرض لمشروعات أسيوط، والمحافظ يمنحه شهادة تقدير (فيديو)

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

السيسي يزور القلعة الأثرية بالدنمارك ويضع الزهور على النصب التذكاري

ماذا حدث في واقعة دهس لاعب كرة لـ 3 عمال بالجيزة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة دهس لاعب كرة لـ 3 عمال بالجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية