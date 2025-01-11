السبت 11 يناير 2025
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اقتصاد

التصديري للحاصلات الزراعية: تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لخطة 2025

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي الخاص باساسيات تصدير الحاصلات الزراعي،فيتو

أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، أن المجلس  يحرص على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية خلال الخطة التدريبية لعام ٢٠٢٥ في إطار احتياجات  العاملين بالقطاع.

 

جاء ذلك خلال  ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بأساسيات تصدير الحاصلات الزراعية 

 

 

وتم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام تدريبية بحضور عدد من اعضاء المجلس وبمشاركة نخبة كبيرة من المدربين بالقطاع.

 

 ويأتي ذلك في إطار خطة المجلس للعمل علي تطوير قدرات العاملين بشركات تصدير الحاصلات الزراعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والعمل علي الوصول لفرص تصديرية جديدة والتدريب علي كافة الادوات التسويقية.

 

وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

وعلى صعيد آخر؛ كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

 

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشار  إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

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عبد الحميد الدمرادش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية التصديرى للحاصلات الزراعية الحاصلات الزراعي
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