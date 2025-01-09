الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التصديري للحاصلات الزراعية يعقد برنامجا تدريبيا عن سبل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد للنباتات الطبية

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

 نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزي للزراعة العضوية   بدء أول أيام التدريب في محافظة المنيا بقرية طوخ الخيل بمركز ابو قرقاص  بالتعاون مع مؤسسة ابناء مصر لتنمية المجتمع لتدريب عدد من منتجي النباتات الطبية والعطرية  على الممارسات الزراعية  الجيدة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد.

 كما يستهدف البرنامج التدريبي إلى التعرف علي اساسيات تطبيق الزراعة العضوية والحفاظ علي جودة وسلامة المنتج لضمان منتج يتوافق مع اشتراطات الدول المستوردة.

 

حيث تم استعراض النتائج الخاصة بالتدريبات التى تم تنفيذها خلال خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركة ونتائج استخدام المنتجات المختلفة بالحقول الارشادية 

 

 

وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

 

وعلى صعيد آخر؛ كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشار  إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية التصديرى للحاصلات الزراعية حاصلات الزراعية

مواد متعلقة

اتحاد منتجي الحاصلات البستانية يتابع الصوب الزراعية في النوبارية وقها
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عدد من منازل الزرايب بمنشأة ناصر

خبير مصرفي يكشف موعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة (فيديو)

لاعب مانشستر يونايتد يقرأ القرآن في حضور مشاري العفاسي (فيديو)

السيسي لجوزيف عون: مصر ستظل دائمًا داعمة للبنان وسيادته

منوعات

المزيد

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس؟

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده (فيديو)

أسماء سورة الروم وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية