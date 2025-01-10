الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

مصرع سيدة أسفل عجلات ميكروباص فى مدينة نصر

المتهم بجانب السيارة
المتهم بجانب السيارة

ألقت  أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على قائد سيارة، بتهمة دهس سيدة، مما تسبب فى إصابتها التى أودت بحياتها بمدينة نصر.

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص فى مدينة نصر 
مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص فى مدينة نصر 

 

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص فى مدينة نصر 

تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجار العرض على النيابة العامة.

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اجهزة الامن بالقاهرة أجهزة الأمن قسم شرطة ثالث مدينة نصر

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