إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق جراء تسريب غاز بالمنيا

تعرض 4 أشخاص من أسرة واحدة للاختناق نتيجة تسرب غاز في مدينة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص بالاختناق جراء تسرب غاز في المنيا

أفادت الأجهزة الأمنية في المنيا بأنها تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتسرب غاز من أحد المنازل في مدينة المنيا الجديدة، في الحي السادس، عمارة 5 مساكن الطيران.

سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 4 أشخاص، وهم: “ ع أ ع 62 عاما، ر م أ 27 عاما، ط م أ 28 عاما، م أ م 65 عاما”.

تسرب غاز في المنيا

وأظهرت الفحوصات أن جميع الحالات تعاني من قيء مستمر واضطراب في درجة الوعي.

نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.

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