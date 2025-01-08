إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ديرمواس جنوب محافظة المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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