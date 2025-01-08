الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

إصابة 3 أشخاص إثر
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا، فيتو

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا 

txt

قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. قرى المنيا.. تضع عروس الصعيد على خريطة التصدير العالمى.. ثوم وبصل سلاقوس الأفضل عربيًا.. ودلجا تتخصص فى زراعة الشطة

txt

الزراعة تتابع مصنع تجفيف البصل بمحافظة المنيا لتحقيق قيمة مضافة وفائض للتصدير

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 مستشفى ديرمواس جنوب محافظة المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. قرى المنيا.. تضع عروس الصعيد على خريطة التصدير العالمى.. ثوم وبصل سلاقوس الأفضل عربيًا.. ودلجا تتخصص فى زراعة الشطة

مات ليلة العيد، وفاة شاب قبطي في حادث مروري بالمنيا

إصابة 5 أشخاص بالاختناق في حادثي تسرب غاز بالمنيا

محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات في المدن والمراكز

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025 بالمنيا

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثاني الثانوي في المنيا

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الثانوي في المنيا
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وتطوير الثانوية العامة بنظام البكالوريا

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

التعليم تكشف قصة تحصيل رسوم الـ500 جنيه في نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

مدبولي: طرح 10 شركات منها 4 تابعة للقوات المسلحة في 2025

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا الجديد

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

منوعات

المزيد

مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8/1/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 8-1- 2025

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول ومصير صادم لمحمد صلاح (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية