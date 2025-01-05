الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا 

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تريلا بسيارة تمناية بصحراوي المنيا

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إصابة 7 عمال في حادث تصادم بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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