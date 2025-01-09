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اقتصاد

خبير مصرفي يكشف موعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة (فيديو)

البنك المركزي وأسعار
البنك المركزي وأسعار الفائدة، فيتو

أسعار الفائدة، كشف الخبير المصرفي، محمد لطفي، توقعاته لقرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة مع تراجع معدل التضخم.

 

توقعات أسعار الفائدة 

وقال "لطفي" خلال تصريحات عبر قناة "العربية بيزنس": إنه من المتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خوفًا من خروج السيولة النقدية من البنوك.

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اجتماع البنك المركزي في أبريل المقبل

وأكد: البنك المركزي من المتوقع أن ينتظر حتى اجتماع أبريل المقبل للبدء في عمليات تخفيض أسعار الفائدة.

 

تثبيت أسعار الفائدة

ولفت إلى أنه في حال قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل سيكون الخفض بسيطا للغاية، ولكن التوقعات تشير إلى التثبيت.
 

معدل التضخم بالبنك المركزي 

وقال البنك المركزي المصري، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.

وأضاف المركزي، أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.

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البنك المركزى أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة

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