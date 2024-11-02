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اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولارية

الدولار الأمريكي،
الدولار الأمريكي، فيتو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات نقدية خارجية بشكل أكبر بعد رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

خفض سعر الفائدة 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من خلال وكالة فيتش من شأن أن يؤدي إلي انخفاض سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة التي تصدر بـالدولار.

 

إجراء بعد مفاوضات صندوق النقد الدولي

ولفت إلي أن من المنتظر تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين والتوسع في برنامج الحماية الاجتماعية، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة بعد إعلان رفع التصنيف الائتماني لمصر.

 

إعلان وكالة فيتش 

ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية
 

وأرجعت فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

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