الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

النيابة تحقق في حريق نشب بمخلفات بالقرب من متحف الشمع بحلوان

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 تحقق نيابة حلوان الجزئية في حريق نشب في مخلفات بالقرب من متحف الشمع بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة نجحت في السيطرة على حريق شب في مخلفات بالقرب من متحف الشمع بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر في الأرواح. 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مخلفات بالقرب من متحف الشمع بمدينة حلوان

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده. 

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