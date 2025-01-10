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الأهلي في كوت ديفوار.. كولر يضع خطة اقتحام استاد أبيدجان.. المدرب السويسري يلجأ إلى تشكيل الأمر الواقع لتحصين تذكرة التأهل.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

كولر، فيتو
كولر، فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق استاد أبيدجان غدا السبت، فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، استعداداته لمواجهة استاد ابيدجان المرتقبة غدا، حيث يخوض الأهلي مرانه الأول والأخير فى العاصمة الإيفوارية.

 

موعد مباراة استاد ابيدجان 

 ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا  التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان. 

 

القنوات الناقلة للمباراة 

 ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

 

تشكيل الأهلي الأقرب أمام أبيدجان 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق. 

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية. 

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

 

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

 وضمت  قائمة الاهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

 

غيابات الاهلي أمام استاد أبيدجان

 كولر يعاني من غيابات عديدة بصفوف الفريق نظرًا للإصابات ورحيل بعض نجوم القلعة الحمراء مما جعل وضع تشكيل مناسب للفريق أمام ستاد أبيدجان أمرًا في غاية الصعوبة.

فريق الأهلي يعاني هجوميًّا نظرًا لغياب كلٍّ من: طاهر محمد طاهر ورضا سليم للإصابة، وكهربا لإنهاء أوراق انتقاله للدوري الليبي، وبيرسي تاو الذي ودع الفريق بالأمس وغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة للانتقال لصفوف فريق قطر القطري، وهو الأمر الذي جعل كولر يصطحب معه في قائمة الفريق الناشئ سمير محمد لتدعيم هجوم الفريق الذي لا يتواجد به إلا وسام أبو علي وحسين الشحات فقط.

كولر يعاني أيضا من غياب يحيى عطية الله بعد إصابته الخطيرة بكسر في عظام الوجه في مباراة سموحة الأخيرة ببطولة الدوري العام، ولا يتواجد معه بالقائمة إلا كريم الدبيس الذي حجز مكانًا بتشكيل الفريق أمام أبيدجان، كما قام كولر بتجهيز أحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ليكونا بديلين للاعب في هذا المركز حال الاحتياج لهم.

واصطحب كولر اللاعب محمد هاني ضمن قائمة الفريق بعد تعافيه من إصابته في الركبة بالرغم من عدم اكتمال جاهزيته الفنية لتعويض النقص الكبير في صفوف الفريق خاصة في ظل غياب عمر كمال عبد الواحد للإصابة وإمكانية الدفع بأكرم توفيق في وسط الملعب.

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كولر الأهلي ستاد أبيدجان

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