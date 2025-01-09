الخطيب يطمئن على يحيى عطية الله

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادي على الاطمئنان على الحالة الصحية للمغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق بعد إصابته في لقاء الفريق أمام سموحة بكسر في عظمة الوجه.

وحرص بيبو على الاتصال بالدكتور أحمد جاب الله لمعرفة آخر تطورات الحالة الصحية للاعب، كما حرص على الاتصال باللاعب هاتفيًّا للاطمئنان عليه قبل إجرائه العملية الجراحية في الوجه اليوم.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حرصوا على زيارة اللاعب بمستشفى مصر الدولي الذي يتلقى فيها علاجه.

وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة أول أمس، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب وكسر في عظام الوجه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر ظهر اليوم إلى أبيدجان لمواجهة فريق ستاد ابيدجان يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته أمس على ملعب مختار التتش؛ دون راحة استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة ‏الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وشهد مران الفريق عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏



كما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقًا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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