الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

ضبط مواد مخدرة وتنفيذ 665 حكمًا قضائيًّا خلال حملة أمنية بدمياط وأسوان

ضبط كميات من المواد
ضبط كميات من المواد المخدرة وتنفيذ 665 حكما قضائيا خلال حملة

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وفى مديرية أمن أسوان ؛ تم ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو") بحوزة (3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 665 حكما قضائيا متنوعا.

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وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط  3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدرالحشيش – 7 كيلو جرامات لمخدر البانجو – أكثر من 11 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة (3 متهمين"لاثنين منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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