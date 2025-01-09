الخميس 09 يناير 2025
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حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو
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نفت محافظة القاهرة ما تردد على المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا عن تضرر دير القديس سمعان جراء الحريق الذي نشب فى أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر، وامتد لـ ٣ مصانع اخرى وجرى السيطرة عليه.

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وأكدت محافظة القاهرة أن الدير لم يتأثر نهائيًا من الحريق حيث  يبعد مسافة كبيرة عن منطقة الحادث.

وأشارت إلى أن الحريق نشب فى أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر، وامتد لـ ٣ مصانع وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق فى ٣ مصانع  وجار السيطرة على حريق المصنع الرابع دون إصابات.


وكان إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد تفقد بصحبة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وكافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

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