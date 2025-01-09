الخميس 09 يناير 2025
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أخبار مصر

مجدي البدوي: حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة هدية الرئيس للمصريين في العام الجديد

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس عمال مصر،فيتو
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أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط.

أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات 

وأشار إلى أن الرئيس يشعر بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

إعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة

وأشار  البدوي - في تصريحات اليوم -إلى أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة، خلال الفترة المقبلة ليتم عرضها على الرئيس السيسي والذي سيقوم بإعلان تفاصيلها  الى الشعب المصري في أقرب وقت.

وذكر البدوي أن هذه  الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين  من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرًا.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية حيث انها تخص جميع العاملين بالدولة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة والإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.

وطالب البدوي المجلس القومي للأجور بمراجعة قيمة الحد الادني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام.

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