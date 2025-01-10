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الإسكندرية تعلن بدء الأعمال الأولية لإنشاء إشارات المرور للحد من الحوادث المرورية

بدء الأعمال الأولية
بدء الأعمال الأولية لإنشاء إشارات المرور، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق احمد خالد حسن بدء الأعمال الأولية لإنشاء إشارة مرور بمنطقة كنيسة البشارة (أبو سليمان) بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى إنشاء إشارة مرور في منطقة الشرقاوي بعد كوبري محرم بك والوكالة بنطاق حي وسط.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالإسراع في تنفيذ اجراءات القرار الصادر للحد من الحوادث على محور المحمودية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

 

محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا للحد من الحوادث على محور المحمودية حفاظًا على الأرواح  والممتلكات

وكان قد أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، قرارا للحد من الحوادث على محور المحمودية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات. 
ويعد القرار هو الأول من نوعه يتم إصداره منذ افتتاح محور المحمودية.

ويتضمن القرار: تخفيض سرعة السير على الطريق من 90 كم/ ساعة إلى 70 كم/ ساعة، وأيضا إنشاء إشارات مرورية لعبور المشاة ببعض المناطق وفقا للرؤية المرورية لتقليل نسبة الحوادث حفاظا على الأرواح والممتلكات، حيث تم البدء في تنفيذه بداية من شهر يناير الجاري.

وفي الإطار ذاته، أصدر الفريق أحمد خالد تعليماته المشددة لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المرور بشأن زيادة أعمال الإنارة بطول محور المحمودية أثناء الفترة الليلية للحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تكثيف التمركزات المرورية على طول المحور خاصة في المناطق الأكثر ازدحامًا.

جدير بالذكر أن طريق محور المحمودية تم انشائه ليكون شريان مروري حُر وطريق بديل ثالث للحد من التكدس المروري بطريق الكورنيش.


ومنذ إيقاف قطار أبو قير ساعد محور المحمودية في تخفيف الحركة والانتقال من غرب إلى شرق الإسكندرية.

ونود التأكيد  أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحد من الحوادث حماية لأرواح الأبرياء إلا أن محافظة الإسكندرية تهيب بالسادة المواطنين من سكان المناطق القريبة من المحور أن تستخدم كباري المشاة المتواجدة بطول المحور حرصا على سلامتهم.

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الفريق أحمد خالد محافظة الإسكندرية أعمال محور المحمودية أخبار حوادث الطرق

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