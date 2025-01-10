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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10 - 01 -2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10


الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الأربع درجات مئوية.


ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفي الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

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