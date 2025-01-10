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رياضة

رودريجو: برشلونة خصم صعب ومستعدون لحصد لقب السوبر

رودريجو، فيتو
رودريجو، فيتو

أبدى رودريجو جويس نجم ريال مدريد، سعادته بالانتصار على ريال مايوركا 3-0، مساء الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

 

وسجل أهداف ريال مدريد، جود بيلينجهام (63)، فاليخنت هدف عكسي (90+2)، ورودريجو جويس (90+5).

وقال رودريجو في تصريحات نقلتها صحيفة آس "سعيد بالفوز وكذلك بنجاحي في هز الشباك خلال يوم عيد ميلادي".


وعن المشادة التي وقعت بين اللاعبين، علق "لا أعرف السبب، كنت فقط أركز على الهدف، وأشكر لوكاس فاسكيز على التمريرة الحاسمة".

وحول مواجهة برشلونة في النهائي، أوضح "دائما البارسا خصم صعب، ونحن مستعدون لهم ونريد تحقيق اللقب".

واختتم بالحديث عن جود بيلينجهام، قائلا "يقدم أداءً رائعًا كالعادة. في البداية واجه صعوبات، لكن رأسه دائما مرفوعة بفضل عمله الجاد".

 

وضرب ريال مدريد موعدا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، بملعب الجوهرة المشعة.
 

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

وتقام مباراة ريال مدريد مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، بملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تذاع مباراة نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناتي  إم بي سي مصر 2، SSC News HD.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 hd 

تردد القناة: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc 

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره مايوركا بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي جرى بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

سجل هدف ريال مدريد الأول في مرمى ريال مايوركا اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 63، بينما سجل مارتن مدافع مايوركا لهدف الثاني للميرنجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 90+3، وأحرز رودريجو جوس الهدف الثالث في الدقيقة 90+5.

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رودريجو جويس ريال مدريد السوبر الإسباني ريال مايوركا برشلونة

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