بدء أعمال رفع كفاءة منطقة الشانزلزيه والمسرح الروماني بالقرى السياحية

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القري السياحية، عن بدء أعمال رفع كفاءة منطقة الشانزلزيه، جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي شملت العديد من المشروعات من منطقة اليخوت بمارينا (7) مرورا بمنطقة نيو مارينا وحتى منطقة الشانزلزيه، والتى رافقه خلالها المهندس أحمد القصاص مدير إدارة الطرق، والمهندس علي النجار مسئول المتابعة بالجهاز، والمهندس محمد بدر مدير الأمن والمشرف العام علي التنمية.

أوضح رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي ضمن خطة رفع كفاءة توسعات طريق الخدمه وازدواج الطريق من مارينا(1) حتى مارينا (3) وإقامة سور فاصل لإعادة إحياء وتطوير منطقة الخدمات، والتي بلغت نسبة إنجازها(10% )، بقيمة تقريبا ( 200) مليون جنيه.

أضاف رئيس الجهاز أن استكمال الخدمات وتطويرها يأتي للارتقاء بمستوى الطرق والخدمات بمركز مارينا العلمين السياحي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلبية لرغبة ملاك ورواد مارينا في تحسين الخدمات وعودة المسرح الروماني لتقديم خدماته للجمهور

وفى سياق متصل وجه رئيس الجهاز،بسرعة إستكمال التنسيقات مع المختصين لضمان حسن استغلال الأصول الأمثل للمنطقة، مؤكدا أن المنطقة ستشهد قريبا إفتتاح عدد من الخدمات التي تساهم في تنمية القطاع السياحي بالمنطقة.

منوها أن ذلك يأتي في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس كمال بهجات نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان القري السياحية.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد وزير الإسكان، التأكيد أن اجتماع اليوم جاء لمتابعة ما تم من جهود في تحسين منظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها بالمنظومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته الأخيرة للمحافظة بمراجعة كافة محطات الصرف الصحي بها عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الحلول العاجلة التي وُضعت لتحسين جودة منظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم استعراض موقف أعمال الصيانة وإصلاح الطلمبات والمحابس في محطات رفع الصرف الصحي بالإضافة إلى تطهير البيارات في المحافظة، حيث تم التأكيد على تلافي عدد كبير من الملاحظات التي تم رصدها واستكمال كافة الأعمال تباعًا.

وتناول الاجتماع، تفاصيل منظومة الصرف في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي تنقسم إلى جزءين: المنطقة الصناعية القديمة بمساحة ٢١4 فدانا، والمنطقة الجديدة بمساحة ٢٥٦ فدانا، وبها عدد 2 محطة رفع للصرف.

وفي هذا الصدد، تم التوجيه بوضع عددٍ من الحلول العاجلة الخاصة بالصرف بالمنطقة الصناعية والتأكيد على وضع خطة لاستيعاب الصرف، وإجراء دراسة للحلول الفنية المتاحة والانتهاء منها في أسرع وقت لبدء العمل على توسعة استيعاب الروافع والمحطات لصرف المنطقة الصناعية دون عوائق.

استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين فى الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.