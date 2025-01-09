حسين لبيب يحسم مصير نجم الزمالك (تفاصيل)

قال الإعلامي خالد الغندور، تسود حالة من الانقسام داخل الزمالك حول رحيل البولندي كونراد ميشالاك عن الفريق والتعاقد مع لاعب أجنبي سوبر يصنع الفارق مع الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، يتمسك برحيل اللاعب عن صفوف الزمالك خاصة ويرى أن اللاعب لم يلبي طموح الإدارة والجماهير في الوقت الذي يرى فيه أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن اللاعب لم يحصل على فرصته مع الفريق".

واختتم: "يعقد مسؤولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات القادمة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للتشاور معه في حسم مصير اللاعب لكن حتى الآن لا يوجد أي قرار بالتخلي عن خدمات اللاعب".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة غدًا من التدريبات بعد مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأحرز هدف الزمالك الول أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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