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الأعلى للآثار: الإعلان عن 26 كشفا أثريا خلال شهر ديسمبر 2024

المجلس الأعلى للآثار
المجلس الأعلى للآثار
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ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهله بالترحيب بأعضاء المجلس، موجها لهم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالإنجازات والنجاحات.

إجتماع المجلس الأعلى للآثار 
 

 

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال الشهر الماضي ما بين اكتشافات أثرية بلغ عددها نحو 26 اكتشافًا بالعديد من المواقع الأثرية علي مستوى الجمهورية، ومشروعات ترميم وصيانة وإعادة التأهيل الجارية بعدد من المواقع الأثرية منها الأعمال الخاصة بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك بالأقصر والتي تم إنجازها بنسبة انجاز 90%، وأعمال الترميم بمقصورة نوت وبيت الولادة (ماميزي نختنبو) بمعبد دندرة بقنا بنسبة إنجاز 80%، وأعمال ترميم منطقة عامود السواري بالإسكندرية بنسبة 90%، فضلا عن استكمال أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرة أمنحتب الثاني بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر وقيام بعثة مركز تسجيل الآثار المصرية بمعاينة عدد من المقابر بالمنطقة تمهيدًا للقيام بأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لها.

اعمال الترميم بمشروعات الآثار 

 

كما تم الإشارة إلى عدد من المشروعات القائمة ببعض المباني الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والتي من بينها أعمال ترميم جزء من سور القاهرة الشرقي حتي شارع الجعفري وجزء من السور الشمالي حتي برج الظفر نسبة إنجاز 84%، وجارى ترميم قصر المانسترلي بنسبة تنفيذ 65% من الأعمال.

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