تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني

قرر الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، اليوم الخميس، تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور مجددا في قائمة نادي برشلونة، بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة.

وظهر اللاعبان في موقعي الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، ضمن قائمة الفريق الكتالوني.

أولمو وفيكتور جاهزان للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

وبهذا القرار، أصبح بمقدور اللاعبين، المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، أمام المتأهل من نصف النهائي بين ريال مدريد ومايوركا.

وجاء قرار الاتحاد والرابطة، بعد أن منح المجلس الأعلى للرياضة، أمس الأربعاء، الضوء الأخضر بقيد ثنائي البارسا "بشكل مؤقت"، لحين نهاية الفصل في الطعن الذي قدمه برشلونة.

وذكر المجلس في بيانه، أنه من أجل تقييم الإجراء الاحترازي العاجل لبرشلونة، قام بتحليل الطعن المكون من 52 صفحة، وأكثر من 60 وثيقة تم تقديمها مع الطعن.

سبب أزمة قيد أولمو وفيكتور في قائمة برشلونة

وتعود الفصول الأولى في قضية أولمو وفيكتور للصيف الماضي، عندما استغلت إدارة برشلونة، الإصابة القوية للمدافع الدنماركي للاعب أندرياس كريستنسن لقيد أولمو.

إلا أن الإدارة لم تقدم في الوقت المسموح، منتصف ليل 31 ديسمبر 2024، الضمانات الكافية لاستيفاء شروط اللعب المالي النظيف (القاعدة 1:1) الخاصة برابطة الليجا.

وإزاء هذا الوضع، أوضح الاتحاد أنه لا يمكنه "منح أي رخصة" في حالة عدم وجود تصريح من الرابطة.

من جانبها، تحركت إدارة البارسا، لبيع مقاعد كبار الشخصيات في المنصة الشرفية لملعب سبوتيفاي كامب نو، من أجل الحصول على أموال لحل هذه الأزمة.

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