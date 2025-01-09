مفاجأة كبيرة في وجهة كريستيانو رونالدو القادمة حال رحيله عن النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قد يفجر مفاجأة مدوية بشأن وجهته المقبلة، وذلك في ضوء تزايد الغموض حول مستقبله مع النصر السعودي.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع النصر في أواخر شهر يونيو 2025، بعدما انضم للفريق في مثل هذا الوقت من عام 2023 بعقد لمدة عامين ونصف قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، شكلت آنذاك أحد أكبر الأحداث في تاريخ الدوري السعودي.

ولم يحقق رونالدو خلال موسمين أي لقب مع النصر، لكنه أحرز جائزة هداف الدوري السعودي للموسم الماضي بأعلى معدل تهديفي في موسم واحد (35 هدفا)، بينما توج مع الفريق أيضا بكأس الأندية العربية 2023.

وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة بعد النصر السعودي

ونقلت تقارير إخبارية عن موقع "فوتبول 365" (FOOTBALL 365) أن رونالدو قد ينتقل لخوض تجربة في الدوري الأمريكي للمحترفين ليفتح واجهة مثيرة نحو صراع جديد مع الأسطورة ليونيل ميسي الذي يقود حاليا إنتر ميامي.

وقال المصدر ذاته: "رونالدو قد يتجه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في حال عدم التمديد مع النصر، خصوصا بعد أن تلقى اتصالات مبدئية من أحد أندية دوري "أل أم إس" الأمريكي (LMS) للنسج على منوال غريمه السابق ليونيل ميسي.

وأضاف أن "الهداف الحالي للنصر السعودي تم عرضه من قبل بعض وكلاء اللاعبين على تشيلسي لكن إدارة الأخير رفضت التعاقد معه مما يجعل الانتقال لأحد أندية الدوري الأمريكي أمرا واردا رغم أنه سيكون مفاجأة مدوية"، وفقا للمصدر ذاته.

وينتهي عقد النجم البرتغالي مع فريقه بنهاية الموسم، لكنه لم يوقع على صفقة جديدة بعد، كما أنه لم يعلن عن موقفه من الاستمرار مع النصر مما زاد في حجم التكهنات حول مستقبله.

ولم يكشف موقع "فوتبول 365" عن الفريق الذي قدم عرضا لرونالدو ولكنه أكد أن انتقال النجم البرتغالي إلى ملاعب الدوري الأمريكي سيشكل إضافة اقتصادية ورياضية كبرى بقطع النظر عن الألوان التي سيحملها قائد البرتغال.

وشارك رونالدو اليوم الخميس في فوز فريقه النصر على نادي الأخدود (3 ـ 1) في الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين عندما أحرز هدفا من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 11 هدفا بفارق هدف واحد خلف الصربي ميتروفيتش لاعب الهلال ومتصدر ترتيب الهدافين.

ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث على بعد 8 نقاط من المتصدر الاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.