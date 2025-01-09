كريستيانو رونالدو يحقق أرقاما قياسية بعد هدفه أمام الأخدود

نجح كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام الأخدود في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 في الدوري السعودي.

وأصبح رونالدو، بعد هدفه في الأخدود، ثالث أسرع لاعب يسجّل 60 هدفًا في تاريخ دوري المحترفين السعودي خلال 60 مباراة بعد المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر السابق، والسوري عمر السومة، الهداف التاريخي لأهلي جدة.

وسجل عبد الرزاق حمدالله، 60 هدفًا في 51 مباراة بدوري المحترفين السعودي بينما وصل السومة لهذا العدد خلال 52 لقاءً خاضه مع أهلي جدة في المسابقة.

وذكر موقع “أوبتا” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن رونالدو أصبح رابع لاعب يحرز 60 هدفًا بقميص النصر في المسابقة، بعد كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومحمد السهلاوي، البرازيلي تاليسكا.

وبحسب إذاعة “يو إف إم” فأن رونالدو قد أحرز أكثر من 5 ركلات جزاء بجميع مواسمه مع النصر بمسابقة دوري روشن السعودي، بواقع 5 في الموسم الأول و8 بالثاني و6 في الثالث.

أحداث مباراة النصر والاخدود

وألغى الحكم هدف النصر عن طريق ساديو ماني بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الأخدود هدفا بالدقيقة 6 عن طريق سافيو جودوين.

وتعادل ساديو ماني للنصر في الدقيقة 29.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 42.



تشكيل النصر ضد الأخدود

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: أوتافيو، جابرييل، علي الحسن.

في خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الأخدود أمام النصر

ويستقبل نادي النصر، نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في الثامنة من مساء الخميس، على ملعب الأول بارك.

وواجه نادي النصر، نظيره الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين، مرتين، نجح في الفوز بالمواجهتين، مسجلا خمس أهداف، وتلقت شباكه هدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.