الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مران الأهلي الرئيسي في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي، غدا الجمعة، بدولة كوت ديفوار استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي الفريق مرانه الرئيسي في أبيدجان الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفسه موعد مباراة الفريق مع منافسه الإيفواري بعد غد السبت.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ استعدادًا لخوض مباراة ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.‏

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي وستاد أبيدجان يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي استاد أبيدجان دوري أبطال أفريقيا محمد الدماطي محمد الشناوي

مواد متعلقة

موقف الفرق المصرية بدوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.. الأهلي في أزمة.. بيراميدز يقترب من الصعود.. الزمالك يضمن التأهل.. وفرصة المصري كبيرة

دوري أبطال أفريقيا، بعثة الأهلي تغادر إلى كوت ديفوار
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

طفلة تُحرج محمد صلاح قبل مباراة توتنهام ورد فعل مثير من اللاعب (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

خبير مصرفي يكشف موعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة (فيديو)

بسبب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، الكونجرس الأمريكي يوافق على معاقبة الجنائية الدولية

منوعات

المزيد

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس؟

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الروم وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

المزيد
الجريدة الرسمية