إخلاء 25 منزلا بمحيط حريق الزرايب وفرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما يقرب 25 منزلا محيطا بموقع حريق عدد من المنازل السكنية بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، ويكثف رجال الحماية المدنية بالقاهرة، جهودهم للسيطرة على الحريق.

وأصيب شاب بحريق في اليد واختناق في حريق مخزن تدوير بلاستيك وعدد من المنازل السكنية بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، وتم نقله إلى مستشفى زايد آل نهيان لتلقي العلاج اللازم.

حريق منازل الزرايب بمنشأة ناصر

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على حريق مخزن تدوير بلاستيك وعدد من المنازل السكنية بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع حريق منازل الزرايب بمنطقة منشأة ناصر لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة لحين محاصرة الحريق واستكمال عمليات الإخماد.

نشوب حريق في مخزن تدوير للمواد البلاستيكية

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق في مخزن تدوير للمواد البلاستيكية وأمدت لعدد من المنازل بمنطقة الزرايب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وجار إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





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