الخميس 09 يناير 2025
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غلق وتشميع المكاتب السياحية المخالفة لقانون المحال التجارية في قنا

غلق وتشميع المكاتب
غلق وتشميع المكاتب السياحية المخالفة بقنا، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، غلق وتشميع المكاتب السياحية التي تدار بالمخالفة لقانون المحال التجارية لمزوالتها نشاط بدون ترخيص، يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ورئيس المركز سيد تمساح.


وقال رئيس المركز، إن ذلك تم أثناء شن الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين من المحلات التجارية التى تدار بدون ترخيص، وبمتابعة نائب المركز عاطف عيسى.

غلق وتشميع مكاتب سياحية بقنا

وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مكاتب سياحية وبالتعاون مع شرطة المرافق بـنجع حمادى، بقيادة الرائد محمد المرشدى وعامر أبو هاشم مدير الأزمات، ومحمد عبدالباسط مدير مركز التراخيص بالوحدة والشئون القانونية والإشغالات بالوحدة.


وتهيب الوحدة المحلية المواطنين سرعة التوجه إلى الوحدة المحلية لاستخراج رخصة مزاولة النشاط وذلك تجنبا للإغلاق.

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ابوتشت الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة ابوتشت نجع حمادي

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