تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يقام بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد تواجد أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع في ظل الإصابات، ولم تظهر أي مفاجآت على اختيارات أنشيلوتي.

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

‏خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز.

‏خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام.

‏خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

يذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا سيواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.

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